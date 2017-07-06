Киев, 6 июля, 2017, 21:02 — ИА Регнум. В Донбассе наблюдается низкая интенсивность боевых действий. На Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях противоборствующие стороны изредка применяют танки, минометы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 6 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По словам Басурина, за прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил девять танковых снарядов, 16 мин калибра 120 мм и 69 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР располагает информацией о подготовке спецслужбами Украины очередного теракта на пляже в Мариуполе (Донбасс, под контролем ВСУ).

«На этот раз объект атаки выбран на территории, подконтрольной Киеву. С 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже «Песчанка» будет проводиться молодежный музыкальный фестиваль. По замыслу СБУ, в ходе проведения мероприятия, на котором соберутся не только молодежь, но и украинские военнослужащие, будет произведен подрыв фугаса. За успешное проведение данного террористического акта и представление фальшивых доказательств причастности к этому якобы российских спецслужб руководитель СБУ в Мариуполе намерен получить Героя Украины», — считает Басурин.

По его данным, этот теракт позволит обосновать начало военных действий против армий ДНР и ЛНР.

«Исполненное во время проведения саммита «большой двадцатки» бесчеловечное убийство мирных жителей, по плану украинских властей, позволит обосновать необходимость возобновления боевых действий в Донбассе. В очередной раз призываем руководство Украины отказаться от совершения военных преступлений против мирного населения и встать на путь конструктивного диалога для разрешения конфликта», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что 5 июля киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 60 боеприпасов.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, по сравнению с предыдущим периодом имеется тенденция к обострению. За прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Желобок, Донецкий, Молодежное и Нижнее Лозовое. ВСУ при обстрелах применяли 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 60 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он сообщил, что НМ ЛНР нашла и вернула уже пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который потеряли на территории ЛНР представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Так, вчера наблюдателям ОБСЕ был возвращен утраченный БПЛА. Это уже пятый беспилотник, возвращенный наблюдательной миссии в этом году. Также мы проводим проверку и разминирование участков местности, на которых СММ проводит мониторинг», — рассказал Марочко.

По его словам, киевские силовики перебросили к линии соприкосновения еще около 20 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация».

"Несмотря на наше расположение к мирному урегулированию конфликта, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения. Так, по нашим данным, в районе населенного пункта Троицкое Попаснянского района в направлении населенного пункта Луганское отмечено передвижение военной колонны противника в составе трех 152-мм САУ «Акация» на тралах и шести грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. В районе населенного пункта Светлодарское вскрыто скопление 10 единиц военной техники, из них МТЛБ и БМП — по четыре единицы и два грузовых автомобиля с боеприпасами», — уточнил Марочко.

Он считает, что подразделения ВСУ готовятся к проведению ротации на линии боевого соприкосновения.

«С 10 июля начинается замена подразделений из состава 24-й бригады ВСУ, находящихся в районе населенного пункта Попасная, на подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Известно, что последние уже прошли боевое слаживание на Ровенском полигоне. В связи с этим, на Попаснянском направлении ожидается обострение ситуации. Как правило, после проведения подобных ротаций, вновь зашедшие подразделения ВСУ ведут себя довольно активно и пытаются всячески спровоцировать подразделения Народной милиции на боевые столкновения», — пояснил Марочко.

В то же время командир батальона Народной милиции ЛНР Алексей Бабаханян считает, что киевские силовики уже проводят ротацию своих подразделений вдоль автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»).

"Пытались продвинуться в Желобок — не получилось. И вот теперь заходят новые подразделения и прощупывают нас на бдительность. Соответственно делают провокации, пытаясь заставить нас открыть ответный огонь. Ротация идет сразу нескольких подразделений. Пока активности нет, однако какие задачи у заходящих на данный момент частей — пока до конца не понятно. Подразделения новые заходят. Будут стараться нас проверить на слабину. Трасса стратегическая, все тут понимают: для чего они тут находятся и какие задачи выполняют», — рассказал Бабаханян.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе погибших среди украинских военных нет, двое солдат получили ранения. Инцидент произошел на Мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине.

По его словам, на Мариупольском направлении боевые действия велись только в Широкино, где войска ДНР совершили три обстрела украинских позиций. Мотузяник отметил, что на Луганском направлении боевые действия велись между 20 и 23 часами. В частности, войска ЛНР нарушили режим тишины в Станице Луганской и Крымском, один из обстрелов был минометным.

Полковник также проинформировал, что на Донецком направлении обстрелы со стороны ДНР начались еще до рассвета и продолжались в течение целого дня, всего зафиксировано восемь обстрелов. «Достаточно беспокойно вчера было в Авдеевке. Также «оккупанты» нарушили режим тишины в Песках, противник применял миномет», — подчеркнул Мотузяник.

В то же время пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что в Луганске (ЛНР) недалеко от военного полигона Народной милиции ЛНР 11-летний мальчик получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Представители ОБСЕ посетили детскую больницу, где поговорили с матерью ребенка. «Она рассказала наблюдателям, что 3 июля её сын играл недалеко от полигона, расположенного вблизи их дома в юго-восточной части Луганска, и поднял неизвестный предмет с земли», — сообщили в пресс-службе.

По словам матери, неизвестный предмет взорвался у сына в руках. Медработники больницы сообщили наблюдателям, что мальчику сделали операцию на брюшной полости, и сейчас его состояние стабильное.

Напомним, 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…».