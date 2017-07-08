Ватикан, 8 июля, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Интересна реакция конференции католических епископов Германии на состоявшееся 30 июня одобрение бундестагом однополых сожительств, открывающее возможность их регистрации как браков. Несмотря на большое число проголосовавших против нового законодательства, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, законопроект прошел. Президент конференции кардинал Рейнхард Маркс заявил, что «брак — и не только согласно христианским убеждениям — является единством жизни и любви между мужчиной и женщиной, союзом в согласии с непреложным принципом фундаментальной открытости к продолжению жизни». Примерно так же мотивировала свой выбор и Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM

Рейнхард Маркс выразил сомнение в конституционности вновь принятого закона, подчеркнув, что совершенно неверно понимать особенный правовой статус брака и его защиту как форму дискриминации. Архиепископ Берлинский Хайнер Кох подверг критике решение бундестага, выразив сожаление в отказе законодателей от основного содержания понятия «брак».

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