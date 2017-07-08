Москва, 8 июля, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Какова здравая точка зрения верующего человека на государство как таковое? Чему надо уделять больше внимания — борьбе за покарание иноверцев или дружбе и сотрудничеству, направленной на укрепление своей страны? Об этом рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

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Занимаясь защитой собственной богословской догматики, религиозные конфессии часто доходили до распространения всенародной свары. Границы ее доходили до масштабов межрелигиозной войны, что, конечно, разрушало или ослабляло государства, которые постигла такая беда, истоки которой угнездились в излишнем религиозном «благочинии» собственных граждан.

Напротив, государства, которые умели направить усилия многонационального и многоконфессионального населения на единую благую цель, крепли. Поэтому для христианина так важно понимание того, что вне зависимости от декларируемого вероисповедания, любой человек, творящий добро, творит его воистину во имя того же Бога. Мечта о распространении христианской веры как единого организующего принципа всех членов общества будет оставаться таковой до тех пор, пока разнонаправленность устремлений христиан как членов единой Церкви, будет приводить к ее внутренним нестроениям. Нельзя вести корабль команде, не преодолевшей внутренние разногласия.

А ведь призвание христиан как общества в том числе — и демонстрация миру прекрасного образца, который можно применить в имеющейся реальности для ее исправления и улучшения.

Подробности читайте в статье: Россия — светское государство и должно оставаться таким

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