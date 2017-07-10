Москва, 10 июля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. С 20 июля проект «Иноекино» устраивает ретроспективу фильмов Жана-Люка Годара. В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга будут показаны ленты «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьеро».

Цитата из х/ф «На последнем дыхании». Реж. Жан-Люк Годар. 1960. Франция Поцелуй

«Французская новая волна — одно из ключевых явлений в мировом кинематографе ХХ века, — рассказывает руководитель проекта Алексей Бажин. — Трудно сказать, что было бы с авторским кино сейчас, если бы в конце 50-х кинокритики Франции не взялись за камеру и не вышли бы на улицы Парижа, недовольные фальшивым «отцовским кинематографом». Программу фильмов Франсуа Трюффо мы уже показывали, и пришел черед еще одного реформатора авторского кино — Жан-Люка Годара. Настоящий бунтарь, неподдельный, антипод эпигонства и конформизма в искусстве — Годар — до сих пор жив и активно снимает. Это надо ценить и это надо смотреть на большом экране в оригинале с субтитрами, особенно фильмы его классического периода, как бы он сейчас от него не отрешался. В творчестве Годара я бы отметил около 6−7 фильмов для обязательного просмотра кинолюбителю, но покажем мы лишь 3 из них, зато каких! И, конечно, на экране появится муза Годара и икона стиля тех лет — Анна Карина».

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» стал одним из первых и ярчайших примеров французской «новой волны», отрицающей исчерпавший себя стиль съемки и предсказуемость сюжета. Бюджет, выделенный на ленту, был крайне мал, поэтому экономить приходилось буквально на всем. Сценарий для картины Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо сочиняли за день до съемок, а диалоги герои придумывали на ходу. Так как на профессиональную технику денег тоже не хватало, для динамичного движения камеры использовалось кресло на колесиках, а световые приборы заменило естественное освещение. Тем не менее благодаря всем этим приемам Годар добился эффекта непосредственности и даже документальности описываемых событий. Тем не менее режиссер умышленно разрушает создавшуюся иллюзию реальности: актеры намеренно смотрят в камеру, а в начальной сцене герой Бельмондо — Мишель Пуаккар, и вовсе словно обращается к зрителю. Резкость монтажа так же напоминает о том, что на экране всего лишь художественный фильм. Не случайно Годар стал родоначальником понятия «рваного монтажа». Премьера получила немалый успех среди французских зрителей и принесла своему создателю приз за лучшую режиссуру на «Берлинском фестивале».

Цитата из х/ф «На последнем дыхании». Реж. Жан-Люк Годар. 1960. Франция Жан-Поль Бельмондо в роли Мишеля Пуакара

«Жан-Люк Годар на протяжении своей продолжающейся более шестидесяти лет творческой жизни остается бунтарем, радикальным экспериментатором, экстремистом, каким он предстал в полнометражном дебюте «На последнем дыхании», — комментирует Алена Сычева, киновед и корреспондент ИА REGNUM. — Этот фильм — коллекция нарушенных табу: Годар с точки зрения классического фильмопроизводства и киноповествования все сделал неправильно, и тем самым утвердил новый киноязык. Была применена новая, импровизационная манера съемки: на натуре, в документальной среде, легкой подвижной камерой, спешащей за персонажами. Внутренний монолог героя превращается в разговор со зрителем, во время которого Жан Поль Бельмондо напрямую обращается к камере. Импульсивный монтаж изобилует резкими, нарочито неаккуратными склейками. Операторская работа навязчиво небрежна, звук неровен. Фильм перенасыщен диалогами: эта бесконечная болтовня утомляет, пока речь не заходит о сексе — тут диалоги поражают своей откровенностью.

Таким образом Годар разрушает традиции повествовательного кино, уводит зрителей от нарратива, заставляет следить не за цепочкой событий, а за характером героя. Этот парень бросает вызов обществу потребления, зашоренным обывателям, духу застоя; поднимает бессмысленный анархический бунт, который закономерно ведет его к гибели. Между тоскливой жизнью и яркой агонией он выбирает второе. Жан-Люк Годар выбрал жизнь и бунт: каждый фильм в его обильной фильмографии — вызов самому себе; не утверждение ранее найденного пути, а прорубание нового, неожиданного, пусть странного, но своего пути. Неудивительно, что фильмы Годара любимы многими кинематографистами и на протяжении многих десятилетий остаются источником знаний, вдохновения и просто кинематографического удовольствия».

Цитата из х/ф «Банда аутсайдеров». Реж. Жан-Люк Годар. 1964. Франция Схватка

Следующий фильм — «Банда аутсайдеров», или «Посторонние» — считается самым успешным в карьере Годара. Отдельные его эпизоды настолько часто встречаются в других картинах, что порой даже затмевают оригинал. Например, танец из «Криминального чтива» позаимствован именно у Годара. В творчестве Тарантино нередко можно встретить детали, характерные французскому режиссеру. Фильм «Банда аутсайдеров» Квентин Тарантино называет своим фаворитом, в честь которого назвал студию «A Band Apart».

Как и предыдущая лента, фильм становится ярким примером этапа «новой волны». Главный герой цикла — бунтарь, не желающий идти на поводу у системы общества. Именно эта деталь объединяет все картины Жана-Люка Годара 1960−1966 гг. «Банда аутсайдеров» не стал исключением: оказавшись на задворках мира, главные герои бросают ему вызов и решаются пойти на ограбление. Однако сюжет в картинах Годара играет хоть и главную, но не единственную роль. Весь фильм похож на большую импровизацию и вновь становится отсылкой к нашумевшему стилю монтажа лент режиссера.

Во время съемок «Банды аутсайдеров» у Годара зародилась идея экранизировать криминальный роман Лаойнела Уайта «Одержимость». Результатом стала лента «Безумный Пьеро». Работа над новым фильмом продолжалась всего два месяца и, что свойственно Годару, в реальных интерьерах. Съемочная группа проехала от Лазурного Берега до Парижа, в то время как маршрут главных героев по сюжету проходит в обратном направлении.

Цитата из х/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция, Италия Красный, синий и желтый

«Безумный Пьеро» — третья лента, снятая Годаром в цвете, и считается одной из наиболее ярких в визуальном плане работ режиссера. Основными цветами становятся красный, синий и желтый, которые являются отсылками к абстракционизму и даже уподобляют диснеевские мультфильмы. Например, кровь, которой, по меркам того времени, в фильме довольно много, выглядит как краска. Сам Годар говорил: «Это не кровь, просто красное».

Премьера фильма состоялась на 26-м Венецианском фестивале и была встречена довольно враждебно. Тем не менее картина стала самой успешной в творчестве Годара с точки зрения прокатной судьбы.