Санкт-Петербург, 6 июля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Пожар в ангаре с лакокрасочным производством в Колпинском районе Санкт-Петербурга удалось локализовать вечером 6 июля. Для этого пришлось прибегнуть к помощи двух вертолётов и пожарного поезда.

Https://vk.com/spb_today Пожар в Колпинском районе Санкт-Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Напомним, пожар начался около 17:00 в поселке Петро-Славянка в ангаре размером 160 на 30 метров. Площадь горения составила 4800 кв. м. В 17:14 из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до №3.

«К тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарный поезд», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В связи с большим выбросом продуктов горения на место пожара прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория для забора проб воздуха. Опасных для жизнедеятельности человека веществ в воздухе не обнаружено, отметили в спасательном ведомстве.

В 19:10 пожар был локализован. В 19:40 ранг пожара понижен до №2.

Сведения о погибших и пострадавших в результате пожара сейчас уточняются.

На месте ЧП работаеи 42 единицы техники и 178 человек личного состава оперативных служб города.

Здание ангара используется предприятием «Невские краски», которое производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения.