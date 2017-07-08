Минск, 8 июля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В самой Белоруссии многие политики восприняли известие о данном событии, анонсированное еще в апреле прошлого года, с большой радостью. Показательно в этом смысле заявление председателя нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко. Он заявил, что сессия ПА ОБСЕ позволит повысить роль Белоруссии в вопросах мировой политики и безопасности, откроет новые возможности по продвижению национальных интересов РБ, расширит торгово-экономическое сотрудничество. Вот такие приятные мечты посещали некоторых белорусских парламентариев по поводу событий европейского масштаба в Минске.

Osce.org Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Но дело в том, что большую часть данного займет направленная против России часть докладов, посвященная «агрессии против Украины» и «аннексии Крыма». В уже предложенном тексте резолюции содержатся призывы к РФ «как оккупирующей державе на Крымском полуострове снять все ограничения и устранить иные барьеры, препятствующие свободе передвижения наблюдателей из состава специальной мониторинговой миссии на Украине». А также призывы отменить решение о «незаконной аннексии автономной республики Крым». Короче, рус, сдавайся.

После вышесказанного стоит, вероятно, задать вопрос белорусской стороне — а оно вам надо? Стоит ли союзнику России, которым декларирует себя Белоруссия, принимать участие в организации этого фарса? Читайте в статье: Сессия ПА ОБСЕ в Минске: необдуманные шаги идут только во вред

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