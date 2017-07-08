Анкара, 8 июля, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Новости, приходящие из Турции, продолжают свидетельствовать о неспокойном положении как внутри самой страны, так и в ближайшем ее окружении. С обзором событий знакомит в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Частная охранная деятельность во многих странах стала способом создания альтернативных армий, не подпадающих под регулирование какими-либо международными конвенциями. Это «удобство» дает возможность использовать вооруженных «предпринимателей» каким угодно образом, не привлекая излишнего, с точки зрения нанимателя, внимания к действиям своих вооруженных подопечных.

Исключительная роль ЧВК, судя по всему, предоставлена соответствующим группам в Турции. Зарегистрированное число служащих такого рода предприятий уже превысило 300 тысяч человек. Многие из этих фирм являются собственностью непосредственно Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие». На деле же эти структуры являются альтернативной армией. Последнее нововведение в турецкое законодательство позволит изъявившим желание фирмам, осуществляющим охранную деятельность, вооружаться длинноствольным оружием. Для этого нужно соблюсти всего лишь два условия: быть подконтрольным правящей партии и получить одобрение от губернатора.

Стоит упомянуть, что, к примеру, международная торговая консалтинговая оборонительная компания Sadat является военной школой, обучавшей боевиков, использовавшихся для вооруженных нападений как на граждан Турции, так и заграницей.

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