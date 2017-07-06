Санкт-Петербург, 6 июля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. К тушению пожара в производственно-складском ангаре в Колпинском районе Петербурга привлечен вертолет Ка-32 с водосливным устройством. На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Об этом сообщило вечером 6 июля ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

78.mchs.gov.ru Пожарный вертолет Ка-32

Напомним, с 17:00 огнем охвачена вся площадь здания размером 160×30 метров в поселке Петро-Славянка. Площадь горения составляет 4800 кв. метров.

В 17:14 из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 42 единицы техники и 178 человек личного состава оперативных служб, в том числе от МЧС — 30 единиц техники и 139 человек личного состава.

Горящее здание принадлежит предприятию «Невские краски», которое производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения.