Ростов-на-Дону, 6 июля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, на интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о кадровых назначениях в силовых структурах. В числе тех, кто снят с должности, — начальник ГУФСИН России по Ростовской области. Интернет-издания уже связали уход Сергея Смирнова с громким уголовным делом о взятке, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Отметим, в мае этого года был арестован заместитель главы ведомства Сергей Ральников. Его подозревают в получении взятки, сумма которой превысила 2,6 млн рублей. В отношении силовика возбуждено уголовное дело, он арестован.

Следователи полагают, что в период с июля 2016 года по апрель 2017 года главный фигурант уголовного дела лично получил от заместителя директора одной из коммерческих фирм часть взятки. При этом действовал Ральников не один, а в сговоре с другими сотрудниками регионального ГУФСИН. Причастных к преступлению лиц устанавливают дознаватели.

Как сообщают ряд региональных изданий со ссылкой на собственные источники, буквально за несколько дней до издания указа руководитель ГУФСИН по Ростовской области пытался улететь за границу. Но генерал-лейтенанта сняли с рейса Ростов-на-Дону — Тель-Авив. Не исключено, что Сергей Смирнов хотел скрыться в Израиле.

Между тем на официальном сайте ведомства указано, что временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен полковник внутренней службы Дмитрий Молоков.