Великий Новгород, 6 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Планируется, что 8 июля, в канун Дня памяти Тихвинской иконы Божией Матери, патриарх Кирилл возглавит всенощное бдение в Софийском кафедральном соборе в Великом Новгороде. Служба начнётся в 18:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

9 июля глава Русской православной церкви совершит божественную литургию в Никольском соборе Николо-Вяжищского монастыря.

Отметим, что действующий женский Николо-Вяжищский монастырь, основанный в конце XIV века, расположен в ближайших окрестностях Великого Новгорода, рядом с деревней Вяжищи. В 1920 году монастырь был закрыт, в 1989 году обитель была возвращена Церкви. В 1995 году монастырь возведён в статус ставропигиального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл посещал Великий Новгород в 2009 году, в дни празднования 1150-летия города.