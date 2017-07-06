Киев, 6 июля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины подозревает двоих российских пограничников, задержанных в Херсонской области, в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ

Украинские следователи намерены объявить российских пограничников, которых называют не иначе как сотрудниками ФСБ, подозреваемыми в попытке посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По этим соображениям следователи СБУ планируют запросить у судьи избрания для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняется, что с 3 июля ведётся досудебное расследование по подозрению задержанных российских пограничников в совершении вышеуказанных деяний.

«Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ — заместитель начальника резервной заставы Аскар Кулуб и начальник кинологической группы Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 до 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», — указано в сообщении СБУ.

В данный момент российские пограничники помещены в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе плановых учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два российских пограничника в ночь с 29 на 30 июня 2017 года сбились со своего маршрута и зашли на территорию Украины, где были задержаны сотрудниками погранслужбы сопредельного государства.