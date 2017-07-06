Ярославль, 6 июля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Стали известны фамилии претендентов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Ярославской области, предложенные кандидатами в губернаторы.

Фото со страницы Анатолия Лисицына в Facebook Виктор Рогоцкий (справа) и Анатолий Лисицын (в центре)

По новому избирательному законодательству член Совета Федерации от исполнительной власти Ярославской области назначается указом избранного губернатора из числа трёх претендентов, список которых предоставляется в Избирательную комиссию региона при подаче документов о выдвижении кандидата на пост губернатора.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в списках возможных представителей исполнительной власти региона в Совете Федерации нет нынешнего сенатора Виктора Рогоцкого. Никто из кандидатов в губернаторы Ярославской области, кто уже подал документы в облизбирком, фамилию Рогоцкого в состав своей «тройки фаворитов» не включил. Т. е. можно сказать, что в сентябре 2017 года в Ярославской области появится новый сенатор. Вероятнее всего это будет кто-то из тройки врио губернатора Дмитрия Миронова, однако списки других кандидатов тоже представляют интерес.

Кандидат КПРФ Михаил Парамонов предложил в члены Совета Федерации своих однопартийцев — депутатов Ярославской областной думы Александра Воробьёва, Елену Кузнецову и Эльхана Мардалиева. Собственно говоря, это почти весь актив партии в регионе. Не хватает, разве что, фамилии депутата муниципалитета Ярославля Антона Голицына.

«Это партийное решение, принималось оно коллегиально. Все трое кандидатов это разные секторы: Елена Кузнецова — специалист по социальной политике, Александр Воробьёв — защитник интересов народа, протестный лидер, много раз помогавший людям, попавшим в трудную ситуацию. Я являюсь заместителем председателя комитета по законодательству областной думы, исполнял полномочия главы комитета. В нашем списке кандидатов в Совфед находятся люди, которые уже доказали, что могут отстаивать интересы жителей Ярославской области», — рассказал секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Кандидат ЛДПР Андрей Ватлин на пост члена Совета Федерации предложил так же своих однопартийцев — депутата муниципального совета городского поселения Лесные Поляны Марину Дьячевскую, депутата муниципального совета Петровского сельского поселения Дениса Кукушкина и представителя коммерческой сферы Дмитрия Гаврилова. Фамилии этих претендентов на пост сенатора, пожалуй, известны ярославцам не больше фамилии самого кандидата от ЛДПР.

«Это опытные люди, проверенные члены партии. А кто лучше, чем местные депутаты знают проблематику нашего региона? Поэтому выбор сделан в их пользу», — заявил координатор ЯРО ЛДПР Андрей Потапов.

Известность претендентов от ярославского отделения партии «Яблоко» несколько выше. Олег Виноградов включил в свой список депутата Госдумы России I созыва Евгению Тишковскую, экс-депутата областной думы Евгения Майна, и заместителя председателя областной партийной организации, пилота 1 класса Александра Ковалева.

«Это люди, которых я знаю. Они имеют опыт работы, который позволяет им стать представителем Ярославской области в Совете Федерации, они придерживаются демократических принципов. В этих людях я уверен», — рассказал Олег Виноградов.

Кандидат в губернаторы от «ПАРНАСа» депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев решил сделать ставку на представителей общественности. В его списке кандидатов на кресло в верхней палате Федерального собрания — директор спортивной школы № 6 города Рыбинска Виктор Тябус, директор школы № 7 города Ярославля Любовь Чаркина, и экс-кандидат в депутаты Госдумы от «Гражданской Платформы», заместитель директора торгового дома «Патриот» Сергей Сковородкин.

«Мои кандидаты в Совет Федерации — простые люди. Виктор Тябус — человек любящий спорт, он посвятил свою жизнь футболу и детям, Любовь Чаркина — многодетная мать, директор школы, Сергей Сковородкин — представитель предпринимательства. В Совете Федерации люди должны представлять интересы субъекта федерации. При этом сегодня он почти полностью сформирован из людей, которые либо находились на государственных должностях когда-то, либо из представителей крупного бизнеса. Людей, которые понимают жизнь простых людей, практически нет. Сенаторы далеки от народа, они не понимают и не знают какая жизнь на земле. Мои кандидаты в Совфед — люди ответственные, с активной позицией, знают жизнь, не обременены обязательствами перед властью и всегда будут отстаивать интересы Ярославской области», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

Список претендентов на сенаторское кресло от врио губернатора Дмитрия Миронова примечателен и во многом неожидан. В него вошли: экс-директор департамента здравоохранения Ярославской области, ныне первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян; депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов и ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

Ярославские эксперты сходятся во мнении, что вероятнее всего после ожидаемой победы на выборах губернатора Дмитрий Миронов сделает своим представителем в Совете Федерации Игоря Каграманяна. Это означает, что в сентябре 2017 года сенатор Виктор Рогоцкий покинет свой пост.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Викторович заявил, что его личные оценки тут неуместны, поскольку заявлять своих потенциальных представителей в Совете Федерации — законное право каждого кандидата в губернаторы.

«Конечно, представлять интересы ярославцев и региона в Совете Федерации должны уже состоявшиеся люди. Чьи профессионализм и компетенция позволяют нести ответственность за решения, принимаемые на уровне этого органа. Я не хотел бы комментировать конкретные персоналии и решение Дмитрия Миронова, так как это вопрос именно его выбора и это его законное право», — заявил Виктор Рогоцкий.

По неофициальной информации своего поста может лишится и сенатор Анатолий Лисицын. Экс-губернатор Ярославской области Лисицын был наделён полномочиями представителя региона в Совете Федерации депутатами нынешнего состава Ярославской областной Думы. Новый состав регионального парламента будет избран в сентябре 2018 года.