Радио REGNUM: второй выпуск за 6 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки;
- Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму;
- Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине;
- Президент Литвы пожаловалась Трампу на «Росатом» и Nord Stream-2;
- Комитет рекомендовал Госдуме не запрещать беби-боксы;
- В РФ изменен порядок прохождения альтернативной службы;
- «Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину.
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