Кострома, 6 июля, 2017, 16:31 — ИА Регнум. С января по июнь 2017 года овощи и фрукты в Костромской области подорожали на 20%, мясо, молоко и сыры подешевели на 22%, об этом сегодня сообщил Костромастат.

Юрий Пименов. В магазине. 1938

Сильнее всего, по сравнению с ценами за декабрь 2016 года, в Костроме подорожал картофель — цена выросла на 140%.

Заметно подешевела птица — ее стоимость упала на 30%.

В целом, если сравнивать цены с данными годичной давности (июнь 2016) Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты увеличились в цене на 5%.

По данным за первый квартал 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 7%». Более чем на четверть (+28%) выросло поголовье свиней. В Конце марта их в Костромской области насчитывалось 34,9 тысяч.

В структуре животноводства Костромской области ключевую роль играю крупные сельскохозяйственные организации. На них приходится 75% поголовья крупного рогатого скота, 75% коров, 83% свиней. В структуре производства мяса, молока и яиц доля организация составила 75, 82 и 98 процентов соответственно.

Отметим, что власти Костромской области бьют тревогу — из-за плохой погоды фермеры собрали в 7 раз меньше силоса чем в прошлом году. Нехватка кормов может привести к росту цен на мясо-молочную продукцию и частичному забою дойного стада.

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