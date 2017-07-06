Ростов-на-Дону, 6 июля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 6 июля, состоялось первое заседание избирательной комиссии региона шестого состава. В новый состав были назначены 14 человек, семь из которых определил донской губернатор Василий Голубев, ещё семь — депутатами областного Заксобрания. Как и предполагалось, обошлось без интриги. Председателем избиркома стал Андрей Буров, чью кандидатуру предложил ЦИК, передает ИА REGNUM. За него проголосовало абсолютное большинство новых членов избиркома.

ИА REGNUM Избирательный стенд

Напомним, предшественник Бурова — Сергей Юсов — занимал пост с 1995 года. В июне этого года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что «необходимо влить свежую кровь», устранить все отмеченные в работе недостатки и вывести организацию выборов на качественно новый уровень. Это решил учесть Юсов и принял решение не избираться на новый срок.

Экс-чиновник донского правительства до избрания занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития». А с 2012 по 2014 год занимал кабинет министра внутренней и информационной политики донского региона. После его ухода ведомство было упразднено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы РФ на Дону в 2016 году были омрачены скандалом. Вынесен приговор трем членам избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и наблюдателю, которые попались на вбросе бюллетеней в сентябре прошлого года. Совершенное правонарушение судьи оценили штрафом в размере от 250 до 350 тыс. рублей.

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