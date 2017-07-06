Кардифф, Великобритания, 6 июля, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Британские астрономы определили, каким образом формируются планеты вокруг пульсаров. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

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Ученые из Кардиффского университета и Британского астрономического технологического центра в Эдинбурге изучили одну из разновидностей нейтронных звезд, пульсар, который расположен на расстоянии на 800 световых лет от Земли и находится в созвездии Близнецов.

В качестве исходной информации были использованы данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла, находящегося на Гавайских островах.

Выяснилось, что вокруг пульсара располагается дуга из межзвездного газа, которая образовалась из-за того, что пульсар очень быстро перемещается со сверхзвуковой скоростью. При этом частицы вещества, которые попадаются на пути, захватываются гравитацией нейтронной звезды. Исследователи считают, что собранного количества пыли и газа вполне достаточно для формирования планеты.

Напомним, пульсар представляет собой нейтронную звезду, образовавшуюся в результате коллапса массивной звезды. Излучения от пульсаров приходят на Землю в виде периодических импульсов. Первый пульсар был открыт в 1967 году.