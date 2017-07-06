Омск, 6 июля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Если спросить простых омичей, как они оценивают работу мэра Вячеслава Двораковского, то большинство ответит, что негативно, считает общественный деятель Татьяна Шнейдер. «Так о каких тогда премиях может идти речь?» — задаётся вопросом омичка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Татьяна Шнейдер прокомментировала резонансную информацию о миллионных премиях мэра Омска Вячеслава Двораквоского, которые ему выписывали его же заместители. Известно, что с 2014 года размер таких премий составил порядка 7 млн рублей.

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«Пока вся страна смеётся над Омском, его мэра премируют баснословными суммами. Он работал, он нас прославил, он заслужил! Если судить объективно, то премировать господина Двораковского можно только за одно — за твердость в бездействии и равнодушие к проблемам города. И такая «премия» должна выражаться в снятии с должности с формулировкой «профессиональная непригодность». Город утопает в нищете, а его мэр утопает в премиях. Мэрия заявляет о том, что премирование — это нормальная практика. Да, безусловно, нормальная. Но не в таких объемах при дефиците городского бюджета. Получается, что на премирования деньги есть, а на решение городских проблем — нет. Это похоже на нецелевое расходование бюджетных средств. Надеюсь, что прокуратура и следственные органы разберутся и накажут виновных», — отметила собеседница ИА REGNUM.

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По словам Татьяны Шнейдер, большие вопросы вызывает «сумма ежемесячной заработной платы и колоссальная пропасть между заработными платами чиновничьего аппарата и средней заработной платой по городу».

«На мой взгляд, суммы заработной платы администрации давно пора пересмотреть. Пусть будут ближе к народу. Может, в таком случае в аппарате управления не будет популистов и карьеристов. А работа в администрации будет рассматриваться не как источник прибыли, а как возможность принести положительные перемены в жизнь города и его жителей», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что на протяжении нескольких лет мэр Омска Вячеслав Двораковский получал огромные премии, которые ему выписывали его заместители. Например, в 2016 году градоначальнику выписали премию в размере 1,9 млн рублей. Общий доход за 2016 год составил более 5 млн рублей. Уже в 2017 году мэра успели премировать почти на миллион рублей при общей сумме дохода за истекший период текущего года в размере 1,9 млн рублей.

Эти цифры были обнародованы по результатам прокурорской проверки. В итоге Омская городская прокуратура направила в горсовет представление об устранении нарушений федерального законодательства. Представление получил и сам мэр.

Комментируя скандальную информацию, в мэрии Омска ИА REGNUM заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города, включая мэра, «осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета». Более того, «указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов».

«Такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном, и на федеральном уровне. Подтверждающие документы администрация Омска готова предоставить депутатам Омского городского совета при рассмотрении обращения прокуратуры. Добавим, что сведения о доходах мэра города Омска в соответствии с законодательством ежегодно публикуются», — подчеркнули в мэрии.

Действительно, сведения о доходах руководства города публикуются и находятся в открытом доступе. Согласно им, за 2016 год Вячеслав Двораковский заработал 5 766 662,48 рубля. Для сравнения: средняя зарплата в регионе за январь — апрель 2017 года, по данным статистиков, составляла 28 111,4 рубля в месяц.

В декабре 2016 года доходы бюджета Омска на 2017 год были утверждены в размере 13,6 млрд рублей, расходы —14,3 млрд рублей.

Напомним также, в июле 2017 года у мэра Омска Вячеслава Двораковского истекает срок полномочий на этом посту. Так как прямые выборы градоначальника были отменены в 2015 году, нового градоначальника должны были выбрать депутаты горсовета. Попытка, которую они осуществили весной 2017 года, провалилась.

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Поэтому Вячеслав Двораковский будет руководить Омском до ноября 2017 года — до того момента, когда уже новый состав горсовета, сформированный по итогам сентябрьских выборов в муниципальный парламент, наконец-таки определится с новым мэром.

О том, каким был миллионный город Омск при Двораковском, читайте в материале ИА REGNUM «Омск — «город, который пришёл в полный упадок».