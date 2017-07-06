Казань, 6 июля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. C начала 2017 года на железнодорожных путях в Татарии погибли 18 человек, в том числе двое детей. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом в рамках брифинга 6 июля рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Евгений Ананьин.

Железная дорога

«Статистика на сегодняшний день не радостная. Больше всего тревогу вызывает, что в этой статистике присутствуют дети, которые в двух из трёх случаях, произошедших в границах республики, расстались со своими жизнями. Хотелось бы отметить, что основные причины травмирования несовершеннолетних — это хождение по железнодорожным путям, подъём на подвижной состав, — сообщил Ананьин. — Дети поднимаются на вагоны, чтобы сделать фотографии, селфи и в результатами попадают под воздействие электрического тока. Электрическая дуга беспощадна. Она сродни молнии и сжигает всё живое».

По словам Евгения Ананьина, среди происшествий также высок процент случаев, когда нетрезвые граждане, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, засыпают на них. За 2017 год случаев хождения по путям было зарегистрировано 18 против 14 в 2016 году.

«Мы провели анализ происшествий с 2011 года, когда было 45 травмированных. До 2015 года статистика шла со снижением, но после у нас начался рост. Здесь немаловажным фактом сыграло, что появились новые гаджеты и увлечения, которые толкают детей и подростков на необдуманные действия», — заявил Ананьин, уточнив, что речь идёт о разных группах в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовная ответственность грозит создателям свыше семи тысяч групп соцсети «ВКонтакте» после принятия закона о наказании за пропаганду среди несовершеннолетних самоубийств в интернете. Согласно принятому закону, под уголовную ответственность подпадут не только организаторы «групп смерти», но и те, кто пропагандирует зацепинг (трейнсерфинг) и руфинг.

«Молодые юристы России» в начале июня 2017 года направили перечень таких групп в Роскомнадзор. Говоря о зацепинге — проезде на крыше и любой внешней стороне поезда, юристы назвали 400 закрытых пабликов «ВКонтакте». В них описываются действия, которые нужно совершить, чтобы зацепинг удался, и его «преимущества».

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