Санкт-Петербург, 6 июля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. В июне 2017 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 177 414 кв. метров жилья, или 40 домов на 3148 квартир, из них 27 домов — индивидуальное строительство. Об этом 6 июля сообщил городской комитет по строительству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Темпы ввода жилья в июне текущего года превысили аналогичный показатель за прошлый год — в июне 2016-го было построено 171 336 кв. метров, — однако, оказались ниже результата за прошлый месяц: в мае 2017-го было введено 187 158 кв. метров жилья, отмечает ИА REGNUM.

Лидером по вводу жилья в июне 2017 года стал Красносельский район (104 738 кв. м). Далее следуют Выборгский район (48 652 кв. м) и Фрунзенский район (18 930,50 кв. м).

«Всего с начала 2017 года введено в эксплуатацию 1 635 953,3 кв. м жилья», — отметили в городском строительном ведомстве.

Для сравнения: по итогам первого полугодия 2016 года в Петербурге было введено в строй 1,2 миллиона кв. метров жилья. Таким образом, объемы ввода жилья в текущем году заметно возросли.

Тройку лидеров по результатам полугодия составили Приморский, Выборгский и Красногвардейский районы. Лидером по индивидуальному жилищному строительству за прошедшие 6 месяцев стал Пушкинский район — там построено 154 дома.

Кроме того, в июне 2017 года в Северной столице было сдано 34 объекта общегражданского назначения. Главный среди них — мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы, получивший неофициальное название Яхтенный мост.

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