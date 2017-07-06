Москва, 7 июля, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах, сообщает ИА REGNUM. Максимальный срок за «карусели» — до пяти лет лишения свободы.

Schekinov Alexey Victorovich Избирательные бюллетени

Так, незаконную выдачу бюллетеня предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Повторное получение бюллетеня предполагается наказывать штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Эти же деяния, совершенные группой лиц, по предварительному сговору могут наказывать в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.