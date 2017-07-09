Варшава, 9 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши заключило соглашение о сотрудничестве с Институтом национальной памяти (IPN). Дипломаты и идеологи будут способствовать распространению за пределами Польши знаний о ней и ее достижений. Детали соглашения обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ipn.gov.pl Шарек (слева), Ващиковский и коллективный молчаливый образ польского чиновничества

По мнению министра иностранных дел Витольда Ващиковского, не должна и дальше продолжаться ситуация, когда вкладом Польши в историю Европы пренебрегают, игнорируя сделанное ее изобретателями, географами и нобелевскими лауреатами. Директор IPN Ярослав Шарек добавляет, что польскую историю слишком долго могли писать другие, при том, что «Европа часто не понимает нашего опыта, не знает о нашей любви к свободе, а некоторые даже не в курсе, что Вторая мировая война началась не в 1941 году».

Примечательно, что в распространенном релизе о подписании данного соглашения IPN упоминает Украину, рассчитывая на поддержку МИД в переговорах с этим государством в вопросах поиска захоронений польских героев, — переговорах, ранее не приносивших результата. Тем более, что после того, как в Польше был разрушен незаконный памятник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинские националисты заблокировали работы поисковых польских групп в местах захоронения жертв Волынской резни. Обещания украинских властей повлиять на ситуацию эффекта не возымели. Это — одно из проявлений существующей проблемы, которая оказывает влияние на внешнюю политику Польши.

О ее разработке и осуществлении читайте здесь: Историческая память Польши отдаляет ее от ЕС

Рекомендуем другие статьи Станислава Стремидловского по внутренней и внешней политике Польши.