Варшава, 6 июля, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Дело в том, что сегодня в Варшаве состоялась встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, по итогам которой на совместной пресс-конференции последний заявил, что в ближайшее время Варшава надеется заключить с американской компаний долгосрочный контракт на поставку СПГ.

Chron-Paul СПГ-терминал в Свиноуйсьце

Также польский лидер сообщил, что стороны обсудили возможность Польши стать хабом для транзита газа из США в другие страны. Поэтому теперь польская сторона планирует расширить свои способности по приему сжиженного газа. С 2015 года в стране действует СПГ-терминал в Свиноуйсьце мощностью 5 млрд кубометров газа в год.

«О реалистичности говорить, наверное, пока рано. Здесь больше вопрос в политической целесообразности, чем в экономической присутствует, мне кажется. Польша давно позиционирует себя как основного партнера США в Европе. Они очень бы хотели себя этим партнером видеть именно в политической части и в противодействии «российской угрозе». Теперь, видимо, они хотели бы подкрепить эту свою политическую роль еще и некими экономическими инструментами», — подчеркнул Егорченков.

Он также выразил сомнение по поводу того, что американский СПГ, поставляемый через территорию Польши, может стать реальным конкурентом российскому газу в Европе. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Что касается в целом планов США по экспорту своего СПГ в Европу, то, как отметил эксперт, американские политики уже много высказались по поводу того, что одна из задач Вашингтона в Европе — это пошатнуть позиции российского газа на европейском рынке.

«С точки зрения «попытаться пошатнуть» через такие механизмы, наверное, это может иметь какой-то смысл, — заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, — просто усложнить работу российских компаний, в первую очередь «Газпрома», в Европе. Такая цель может стоять».