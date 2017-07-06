Саратов, 6 июля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. На территории частного домовладения жителя села Пудовкина в Саратовском районе обнаружено и изъято 34 тротиловых шашки, общим весом 7,6 кг, 11 взрывателей к ним, 2 гранаты Ф-1 с запалами, а также катушка бикфордова шнура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области, оперативно-розыскные мероприятия проведены совместно с сотрудниками полиции.

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На основании переданных УФСБ материалов отделом дознания МО МВД РФ «Саратовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

«Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2017 года в Татарии было завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Казани, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе следствия мужчина признался, что вывез из Луганска промзаряды тротила общей массой 203,3 г, а также 91 г взрывчатого вещества. При обыске у него также был найден патрон к револьверу Наган.

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