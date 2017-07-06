Москва, 6 июля, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах. В частности, сняты с должностей восемь генералов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации сегодня, 6 июля, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу, от занимаемых должностей освобождены десять высокопоставленных руководителей, из них восемь генералов. В частности, в МВД России полномочия сложили первый заместитель начальника ГУ на транспорте Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления Евгений Барикаев и первый заместитель начальника следственного департамента Юрий Шинин, также ушёл с должности первый заместитель директора ФССП Сергей Сазанов.

Кадровые отставки произошли и в правоохранительных органах ряда регионов. В Кемеровской области освобождены от должностей начальник ГУ МВД Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Щепель, в Туве ушёл в отставку глава МВД по республике Александр Лобанов, в Бурятии покинул пост прокурора региона Валерий Петров, в Ростовской области сложил полномочия начальник ГУ ФСИН по региону Сергей Смирнов, в Свердловской области освобождён от должности начальник ГУ МЧС Андрей Заленский.

Этим же указом произведён ряд назначений. В частности, замглавы МЧС назначен Олег Баженов, замдиректора ФССП стала Ольга Помигалова, заместителем директора ФСИН утвержден Александр Хабаров, начальником Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ стал Валерий Кожокарь. Кроме того, УМВД РФ по Вологодской области возглавил Виктор Пестерев, начальником ГУ МЧС по Брянской области назначен Вадим Уваркин, первым заместителем руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю утверждён Илья Соловых.

Кадровые изменения коснулись и региональные прокуратуры, руководители которых назначены на пятилетний срок. Прокурором Тувы утверждён Александр Боровков, прокурором Новгородской области — Андрей Гуришев, прокурором Костромской области — Владимир Тюльков. На должность Московского межрегионального транспортного прокурора назначен Сергей Забатурин.