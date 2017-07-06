Москва, 6 июля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Июль всегда самый «мокрый» месяц лета, но дожди будут короткими. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает корреспондент ИА REGNUM

Алексей Саврасов. Лето. 1893

По данным Гидрометцентра РФ, в большинстве регионов России в июле не ожидается жаркой погоды. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов.

Выше нормы средняя температура июля ожидается на востоке Северо-Западного и Приволжского ФО, в Уральском ФО, в северных, западных и юго-западных районах Сибирского ФО.

В Калининградской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юго-востоке Сибирского ФО, на юге Якутии и в Амурской области температура будет на +10 градусов выше многолетних значений.

Дефицит осадков в июле предполагается на востоке Южного и Приволжского ФО, на севере Хабаровского края и юге Магаданской области. Избыток осадков наиболее вероятен на западе Северо-Западного и севере Центрального ФО, на юге Сибирского ФО, в Приморском крае и на Сахалине.

Больше всего осадков выпадет в Псковской, Калининградской, Курской и Белгородской областях, а также на Таймыре, в Республике Тува и на востоке Чукотки.

В августе выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Уральского ФО и на севере Красноярского края.

Дефицит осадков предполагается на юге Центрального и на западе Южного федеральных округов.

Ниже, чем в августе 2016 года, средняя месячная температура воздуха ожидается в Приволжском ФО и на юге Уральского ФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центр погоды «Фобос» считает, что в Центральной России в 2017 году жаркого лета не будет: ожидается пасмурная и дождливая погода. А по сообщениям СМИ, в июле 2017 года на территории Центральной России ожидаются ливневые дожди и шквалистый ветер.

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