Будет лето в России?!
Москва, 6 июля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Июль всегда самый «мокрый» месяц лета, но дожди будут короткими. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает корреспондент ИА REGNUM
По данным Гидрометцентра РФ, в большинстве регионов России в июле не ожидается жаркой погоды. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов.
Выше нормы средняя температура июля ожидается на востоке Северо-Западного и Приволжского ФО, в Уральском ФО, в северных, западных и юго-западных районах Сибирского ФО.
В Калининградской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юго-востоке Сибирского ФО, на юге Якутии и в Амурской области температура будет на +10 градусов выше многолетних значений.
Дефицит осадков в июле предполагается на востоке Южного и Приволжского ФО, на севере Хабаровского края и юге Магаданской области. Избыток осадков наиболее вероятен на западе Северо-Западного и севере Центрального ФО, на юге Сибирского ФО, в Приморском крае и на Сахалине.
Больше всего осадков выпадет в Псковской, Калининградской, Курской и Белгородской областях, а также на Таймыре, в Республике Тува и на востоке Чукотки.
В августе выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Уральского ФО и на севере Красноярского края.
Дефицит осадков предполагается на юге Центрального и на западе Южного федеральных округов.
Ниже, чем в августе 2016 года, средняя месячная температура воздуха ожидается в Приволжском ФО и на юге Уральского ФО.
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Как сообщало ИА REGNUM, Центр погоды «Фобос» считает, что в Центральной России в 2017 году жаркого лета не будет: ожидается пасмурная и дождливая погода. А по сообщениям СМИ, в июле 2017 года на территории Центральной России ожидаются ливневые дожди и шквалистый ветер.
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