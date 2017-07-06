Новосибирск, 6 июля, 2017, 14:01 — ИА Регнум. После того как Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе, свое мнение начали высказывать жители и власти не только тех регионов, где планируется ввести сам сбор, но и всех остальных. Что вполне понятно — внутренний туризм в России востребован, а потому такие финансовые нововведения коснутся многих.

Crimea-coast.ru Крымский пляж. Россия

Кроме того, отношение к новым видам налогообложения населения всегда двойственно, и планируемое введение курортного сбора в четырёх туристско-рекреационных зонах России — не исключение. Так считает доцент, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер.

«С одной стороны, можно понять позицию территорий туристского интереса, испытывающих недостаток бюджетных средств на достойное содержание инфраструктуры: «налог на отдых» будет финансовым подспорьем для того, чтобы привести места массового отдыха россиян, условно говоря, в порядок. С другой стороны, любая дополнительная плата за отдых даже на психологическом уровне вызывает протест и массу вопросов», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Лариса Нюренбергер.

При этом аргументы против нововведения, подчеркивает эксперт, сводятся к тому, что человек, выбрав то или иное место отдыха, уже заплатил за перелёт, путёвку либо проживание, питание, трансфер и все сопутствующие услуги. По мнению специалистов, большая часть туристов тратит немало средств — примерно треть от общей суммы затрат на отдых, совершая покупки в магазинах, на пляжах, в увеселительных заведениях в местах пребывания. Поэтому их позицию можно понять.

«Но что в этой ситуации примиряет стороны? Сто рублей — далеко не та сумма, которую стоит масштабно обсуждать. Четыре туристских региона, где планируется введение курортного сбора, пользуются повышенным и на сегодняшний день всесезонным спросом. Для этого многое сделано — развивается не только санаторно-курортный и пляжный отдых, но и культурно-познавательный и молодежный туризм, а также зимние виды спорта. Введение курортного сбора не скажется на спросе: мониторинг июня уже демонстрирует его стабильный рост. И та относительно малая сумма, которую каждый из нас внесёт в качестве курортного сбора, станет определённым вложением в развитие этих территорий, в частности, качественное повышение уровня сервиса в местах массового отдыха туристов, приблизит его к международным стандартам и, как следствие, привлечёт иностранных туристов», — считает доктор экономических наук Лариса Нюренбергер.

Она отмечает, что если говорить о том, что наш отдых должен соответствовать мировым стандартам, необходимо понимать, что на большинстве европейских курортов, в Венгрии, Австрии, Германии, Франции, подобный сбор — это уже рядовая процедура.

«Независимо от того, что выбрали туристы — санаторно-курортное лечение или активный туризм, организованный или самодеятельный отдых, летний или зимний сезон — все они, пересекая границу туристической территории, обязаны оплатить курортный сбор, величина которого в тех или иных странах существенно разнится. Но в любом случае, ориентируясь на мировую практику, величину российского сбора в размере обозначенных ста рублей можно назвать минимальной. А потому основная задача сегодня — аккумулировать средства «в одних руках» и с максимальной эффективностью использовать их для развития туристской инфраструктуры», — подчёркивает эксперт.

Как отметила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко, курорты Крыма, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краёв, где предлагается установить курортный сбор, «безусловно, самые популярные курорты России».

«Этот сбор направлен на формирование именно инфраструктуры туристической, для самих туристов. Но опять же, сбор не должен быть высоким. Даже если сделать минимум сто рублей в день, то если едет семья из нескольких человек, то сумма будет достаточно велика. Опять же не проработан процесс сбора средств: будет ли это в отелях собираться или каким-то другим образом. При этом возможен отток туристов в частный сектор. Как вариант возможен единовременный внос в точках прилёта или въезда. Но сумма не должна быть сильно высокой. Сама идея хорошая, но требует тщательной проработки. В России достаточно дорого отдыхать, и дополнительная нагрузка на туристов может сказаться», — считает Светлана Фоменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему введения курортного сбора.

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Ранее законопроект был принят в первом чтении. Так, предлагает установить курортный сбор в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Действовать такой сбор будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если этот эксперимент будет удачным, то подобный сбор может быть введён на всей территории РФ.

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Правительство предлагает обязать граждан, посещающих регионы — участники эксперимента, уплачивать курортный сбор в размере не более 100 рублей за сутки пребывания. Но, в зависимости от сезонности и значения курорта, ставка может быть снижена, в том числе и до 0 рублей.

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению вопрос введения курортного сбора планируется обсудить с участием представителей законодательных и исполнительных органов власти, представителей гостиничного бизнеса, санаториев, курортов, уточнил Мельников.