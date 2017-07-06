Манила, 6 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Министр обороны страны Дельфин Лорензана солидарен с главой государства, по его мнению, к моменту поступления предложения погибло слишком много филиппинских военнослужащих, поэтому никакие переговоры невозможны.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Лорензана заявил, что предложение о переговорах поступили от матери двух высокопоставленных боевиков, но Дутерте отверг подобные предложения.

«К тому времени конфликт зашел слишком далеко, мы потеряли много человек убитыми, поэтому о переговорах не может быть и речи», — резюмировал Лорензана.

Напомним, 23 мая боевики из группировки «Муатэ» захватили город Марави на юге Филиппин. Президент страны Родриго Дутерте ввел в этом районе чрезвычайное положение.

Правительственные войска взяли город в кольцо и продолжают наступление на террористов.