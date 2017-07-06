Киев, 6 июля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе фиксируется ведение позиционных боев низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют минометы, танки, БМП, БТР и пехотное вооружение. Данную информацию 6 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ДНР, Народной милиции ЛНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович.

Иван Шилов ИА REGNUM ATO

По данным Народной милиции ДНР, 5 июля украинские войска 28 раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Данных о разрушениях и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала пять нарушений режима тишины со стороны ВСУ.

«При этом они применяли минометы калибра 82 мм, СПГ, АГС, РПГ, БМП-1 и БМП-2, стрелковое вооружение. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе н.п. Желобок, Донецкого, Молодежного и Нижнего Лозового. Разрушений жилых и хозяйственных построек, пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет», — отмечает пресс-служба НМ ЛНР.

В свою очередь спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «в результате боевых действий один украинский воин вчера получил ранения, еще один боец сил «АТО» получил боевую травму». «Оба военнослужащих были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», — заверил Миронович.

По его словам, вчера войска ДНР и ЛНР 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских армейцев. Так, на Приморском направлении «противник три раза бил по опорным пунктам ВС Украины». В частности, дважды в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского войска ДНР «били в сторону наших позиций из гранатометов».

Миронович отметил, что украинские войска в Песках (Донецкое направление) накрыло огнем из минометов калибра 120 мм. Остальные семь вооруженных провокаций на этом направлении были совершены в пригороде Авдеевки, «где враг методично в течение дня и ночью бил по позициям подразделений сил «АТО» из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, один раз — из зенитной установки». Подполковник сообщил, что вблизи Станицы Луганской (Луганское направление) украинские войска обстреливались из стрелкового оружия, а в Крымском — из минометов калибра 82 мм.

Ранее, 5 июля спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко в эфире «5 канала» заявил, что в Донецке войска ДНР провели учения по эвакуации. По его словам, в настоящее время «разрабатываются маршруты вывоза семей» лидеров ДНР и ЛНР. «В Донецке они проводят учение по эвакуации автобусами командного состава. Вывозится, например, документация и все, что может быть доказательствами этой гибридной войны», — сказал Лысенко.

Он прогнозирует, что Донецк вернется под контроль Украины без вмешательства ВСУ.

«Если Российская Федерация хотя бы в течение нескольких дней не будет поставлять на «оккупированную» территорию Донбасса боеприпасы, горюче-смазочные материалы и все остальное, что им помогает удерживаться. И если наши войска выходят на границу и хотя бы один день остаются «окна» неконтролируемой государственной границы, за этот день и донецкие, и луганские «боевики» убегут из Украины очень быстро, и для этого не потребуются активные наступательные действия», — заявил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что с 6 июля ВСУ проведут ряд вооруженных провокаций накануне встречи лидеров «Большой двадцатки».

«В частности, 3 июля, разведчики ВС ДНР хитростью выманили военнослужащего 128-й отдельной горно-пехотной бригады в серую зону вблизи н.п. Пески. Украинский военнослужащий имел при себе секретные документы, полученные в этот день в штабе одной из взаимодействующих бригад. Согласно перехваченным данным, с 6 июля ВСУ планировали задействовать тяжелые вооружения. Согласно замыслу командования «АТО», в провокации должны участвовать силы и средства 7-й отдельной механизированной бригады, 55-й отдельной артиллерийской бригады и часть сил 128-й огпбр, прибывшие на усиление с Горловского направления», — рассказал Басурин.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также предполагается вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передача под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.