Челябинск, 6 июля, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Рынок пассажирских перевозок в Челябинске в настоящее время находится «в тени» и заполнен нелегальными перевозчиками. Об этом заявили на совещании у губернатора Бориса Дубровского с представителями администрации города Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

Совещание организовано из-за необходимости стабилизации работы общественного транспорта в городе, работа которого ухудшается. Обсуждались вопросы обеспечения безубыточности, повышения качества, доступности и безопасности пассажирских перевозок в Челябинске.

«Ситуация с общественным транспортом в Челябинске очень запущена и складывалась на протяжении долгих лет. Нужно навести порядок в работе общественного транспорта в городе, обеспечить качество и безопасность перевозок пассажиров, эффективную работу муниципальных предприятий общественного транспорта», — отметил Борис Дубровский.

Мэр города Челябинска Евгений Тефтелев вновь сообщил о пристальном внимании городских властей к проблемам общественного транспорта мегаполиса. По его словам, ситуация обнадеживающая, — уже два месяца работает новое автотранспортное предприятие (ООО «Городской общественный транспорт» — ИА REGNUM ), которому поставлена задача выйти на безубыточность, разработана новая маршрутная сеть, проводятся рейды совместно с сотрудниками ГИБДД. Вскоре, отметил мэр, такой же порядок будет наводиться и в электротранспорте, власти города займутся финансовым оздоровлением.

Глава региона Борис Дубровский посоветовал представителям администрации Челябинска ознакомиться с опытом по наведению порядка в общественном транспорте в других городах России, при этом уделить внимание пресечению работы нелегальных перевозчиков.

Отметим, общественный транспорт Челябинска лихорадит. Сокращаются маршруты, сокращается количество автобусов на маршрутах, автобусы ломаются прямо на линиях, электротранспорт в бедственном положении из-за большого износа подвижного состава, контактная электросеть требует ремонта, трамвайные пути изношены, новая разработанная маршрутная сеть остается лишь декларацией, заявления главы администрации Челябинска о сокращении доли частных перевозчиков остаются невыполнимыми, муниципальные предприятия банкротятся.

Пока не помогают манипуляции властей с новыми предприятиями, работать полноценно они не могут, часть маршрутов передается на обслуживание частникам. С марта 2017 года остаются долги перед работниками МУП «Челавтотранс», на данный момент они составляют 17 млн рублей.

При этом рынок пассажирских перевозок в Челябинске оценивается в 5−6 млрд рублей ежегодно. На текущее время, львиная доля оборота находится «в тени». Планы городских властей воспринимаются противоречиво. Делаются заявления о сокращении доли частных перевозчиков, но при этом объявляются планы о введении аутсорсинга, и о перспективе передачи муниципальных маршрутов частникам. Эксперты заявляют о наступлении нелегких времен в сфере транспортного сообщения в Челябинске. Перспектив на улучшение ситуации, при проводимой политики в течение уже нескольких лет, не наблюдается, отмечают они.

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