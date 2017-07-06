Ярославль, 6 июля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В Ярославле жители дома 9 на улице Лисицина написали послание власти на асфальте у своего дома. Поводом стала новая площадка для воркаута — любительского вида спорта, предполагающего упражнения на турниках и брусьях. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Леонид, более насущной проблемой является разбитая дорога. «Уважаемый Губернатор и Мэр! У нас во дворе ямы на дороге, мало парковочных мест. Помогите», — говорится в необычном послании жильцов.

Послание на асфальте в Ярославле

«Мы не понимаем что такое воркаут и для чего он нужен. У нас в 100 метрах от дома есть спортивный городок школы № 1. Зачем нам еще турники во дворе дома? К тому же их установили очень быстро — за день, и есть опасения за их надежность. За один день деревья покрасили, а еще в авральном порядке позавчера покрасили трансформаторную будку. А сегодня уже краска отваливается. Ждут то ли губернатора, то ли мэра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Леонид, попросивший не называть его фамилию.

По словам Леонида, к ним во двор приехали человек 30 рабочих и стали косить траву, пилить деревья, красить двери в подъезде. Их атаковали пожилые люди и стали рассказывать, что у них и так много проблем во дворе коммунального плана, и лучше бы деньги потратить на них, чем на «воркаут».

Жильцы решили, что их двор готовят к визиту руководителей города. Это и стало поводом для необычного обращения.

В рамках проекта «Мы выбираем спорт» жители региона сами голосовали за места расположения спортивных объектов. В голосовании приняли участие более 135 тысяч человек. Таким образом, при поддержке госкорпорации «Ростех» уже этим летом появится 70 спортгородков по всей области: 24 в Ярославле, в Рыбинске — 10, в Переславле Залесском и остальных районах — по два. Один из победителей Ярославля — двор дома 9 по улице Лисицина.

Первая презентация площадок состоялась 5 июля в другом дворе — на улице Курчатова. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.