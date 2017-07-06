Ереван, 6 июля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Несмотря на резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта Ереван и Баку не собираются отменять встречу между главами МИД двух стран, которая планируется на 11 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Армения никогда не отказывалась от встреч как на самом высоком уровне, так и на уровне министров. Как я сказал несколько дней назад, не исключено, что встреча на уровне глав МИД состоится в июле», — как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 6 апреля, в беседе с журналистами глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

В Баку также не планируют отменять участие во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции 5 июля.

«На данном этапе не рассматривается вопрос отмены встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна», — цитирует Гаджиева «Интерфакс».

«Этот вопрос должен быть изучен комплексно и после этого будет дан ответ. Азербайджан участвует в переговорах не ради имитации. Наша позиция тверда. Мы хотим субстантивных переговоров», — добавил он.

По данным российских СМИ, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ.

За несколько дней до встречи Баку вновь подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта.

«Сопредседатели до сих пор не достигли никакого результата в переговорах», — заявил вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат парламента Азербайджана Азай Гулиев, выступая 5 июля на годовой сессии ПА ОБСЕ в Минске. По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ проигнорировали приглашение принять участие в годовой сессии ПА организации.