Москва, 6 июля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Госдума переносит на осень обсуждение вопросов межбюджетных трансфертов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума

«Было принято решение о переносе на осень», — сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Ранее депутаты планировали рассмотреть тему системы межбюджетных отношений и ее усовершенствования в ходе правительственного часа в Госдуме 12 июля. К участию в обсуждении депутаты пригласили министра финансов Антона Силуанова, а затем замглавы правительства РФ Дмитрия Козака.

Как ранее заявлял первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), депутаты договорились ввести новый порядок обсуждения, при котором вместе с профильным министром на «правительственный час» будет приглашаться и курирующий зампредседателя правительства.

Из-за введения нового формата, депутаты не успеют рассмотреть вопрос в весеннюю сессию и обсуждение придётся отложить до осени.