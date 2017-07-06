Пекин, 6 июля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение о грядущем ухудшении качества воздуха в столичном регионе. Как отметили синоптики, сильный смог будет сопровождаться аномальной жарой.

Takungpao.com Смог. Пекин. КНР

Сотрудники Национального метеорологического бюро КНР призвали граждан ограничить время нахождения на открытом воздухе, пить много жидкости и защищать органы дыхания с помощью специальных повязок, пишет «Бэйцзин жибао».

Накануне Министерство охраны окружающей среды опубликовало заявление, согласно которому крайне тяжелая экологическая обстановка будет наблюдаться не только в столице КНР, но и близлежащих районах — Тяньцзине и провинции Хэбэй.

Основным источником загрязнения воздуха остаются выхлопные газы и работа промышленных предприятий. Улучшение экологической обстановки в столичном регионе КНР ожидается только во второй половине июля, когда Пекин и его окрестности «накроют» традиционные для этого времени года дожди.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай проведет оценку загрязнения почв по всей стране с целью выработки программы по их восстановлению, результаты которого должны быть видны уже к 2020 году.