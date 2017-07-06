Жители Пекина готовятся к аномальной жаре и смогу
Пекин, 6 июля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало предупреждение о грядущем ухудшении качества воздуха в столичном регионе. Как отметили синоптики, сильный смог будет сопровождаться аномальной жарой.
Сотрудники Национального метеорологического бюро КНР призвали граждан ограничить время нахождения на открытом воздухе, пить много жидкости и защищать органы дыхания с помощью специальных повязок, пишет «Бэйцзин жибао».
Накануне Министерство охраны окружающей среды опубликовало заявление, согласно которому крайне тяжелая экологическая обстановка будет наблюдаться не только в столице КНР, но и близлежащих районах — Тяньцзине и провинции Хэбэй.
Основным источником загрязнения воздуха остаются выхлопные газы и работа промышленных предприятий. Улучшение экологической обстановки в столичном регионе КНР ожидается только во второй половине июля, когда Пекин и его окрестности «накроют» традиционные для этого времени года дожди.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай проведет оценку загрязнения почв по всей стране с целью выработки программы по их восстановлению, результаты которого должны быть видны уже к 2020 году.