Ярославль, 6 июля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославской области оштрафовали газету, публикующие объявление о работе, за требования к соискателям «без вредных привычек». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Рыбинская городская прокуратура нашла в газете «Анфас-Профиль», агентом которой по договору является ООО «Анфас», информацию о свободных рабочих местах, которая содержала ограничения дискриминационного характера: «на вакансии предприятий приглашаются соискатели «без в/п», «без вредных привычек».

«Таким образом, указанные объявления о свободных рабочих местах и вакантных должностях содержат ограничения дискриминационного характера для граждан — соискателей, поскольку это требование не связано с деловыми качествами работника», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проведенной проверки заместителем городского прокурора в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.11.1 КоАП РФ — распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 10 Рыбинского судебного района Ярославской области должностное лицо — директор ООО «Анфас», привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.