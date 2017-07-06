Ярославль, 6 июля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сдал в избирательную комиссию Ярославской области документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов сдает подписи

В Ярославской области заканчивается кампания по сбору подписей «муниципального фильтра» на выборах губернатора региона. 5 кандидатов уже сдали подписи в региональный избирком. Это кандидаты от ЛДПР, «Коммунистов России», «Парнаса» и КПРФ. Вечером 5 июля сдал документы выдвиженец от «Единой России» врио губернатора Дмитрий Миронов.

В числе документов — подписи 65 депутатов и избранных глав, необходимые для преодоления муниципального фильтра. Из них — 22 подписи депутатов и избранных глав муниципальных районов и городских округов, 7 подписей глав поселений.

Также Дмитрий Миронов подал список кандидатов, которые в случае его избрания смогут представлять Ярославскую область в Совете Федерации. Это первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян (ранее возглавлявший областной департамент здравоохранения), депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов и ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

Пока не сдал подписи кандидат от «Яблока» Олег Виноградов. Он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что договорился с муниципальными депутатами и главами о необходимом числе подписей в его поддержку, надо лишь их собрать, заверить и отдать в облизбирком. Приём документов заканчивается 6 июля. Решение о регистрации избирательная комиссия Ярославской области примет в течение 10 дней с момента подачи документов.