Тутаев, Ярославская область, 6 июля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославской области создали рабочую группу, которая будет заниматься возрождением строительства новой парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве мощностью 52 МВт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Тутаевская ПГУ».

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Строительство Тутаевской ПГУ было начато в 2011 году, сдача в эксплуатацию планировалась в 2013 году, однако работы были остановлены, в первую очередь из-за большой задолженности перед основным подрядчиком — «ОДК-Газовые турбины». Заказчиком строительства является АО «ТПГУ» — дочка принадлежащего правительству региона АО «Ярославская генерирующая компания», которая в настоящее время находится в процедуре банкротства.

Готовность станции составляет 90%, при этом первый блок готов на 98%. Возобновить стройку планировалось еще в декабре 2016 года. Тогда для этого планировалось взять кредит в 34 млн рублей. Ранее финансирование осуществлялось за счет собственных средств и кредитной линии Внешэкономбанка, с которым первоначально было подписано соглашение о кредитовании объекта на 2,4 млрд рублей.

В декабре 2016 года «Ярославская генерирующая компания» анонсировала завершение строительства ПГУ и подготовку к запуску станции, которая сможет обеспечить теплом и электроэнергией Тутаев и близлежащие территории. На полную достройку объекта необходимо еще 220 — 230 миллионов рублей.

В начале декабря «Внешэкономбанк» принял решение о возобновлении кредитного транша, но затем у него появились уточняющие вопросы по возможности функционирования ПГУ и сроки запуска ПГУ отодвинули сначала на лето, а теперь — на осень.

АО «Тутаевская ПГУ» предлагала основному кредитору — банку «ВЭБ» — несколько проектов смет, но там их посчитали завышенными и отклонили. Тогда была создана рабочая группа, куда вошли представители АО «Тутаевская ПГУ», «ОДК-Газовые турбины» и инженер аудиторской фирмы «Консалт».

«Рабочая группа должна подготовить смету и график строительства, которые удовлетворят кредитора. Мы сейчас готовим эти документы. По ним, строительство ПГУ должно возобновиться в сентябре этого года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Тутаевская ПГУ» Иван Воеводин.

Ситуация с Тутаевской ПГУ является одной из главных экономических проблем Ярославской области. Здесь сходятся интересы крупнейших игроков — госкорпорации «Ростех», осуществлявшей строительство станции через «ОДК-Газовые турбины», регионального правительства как фактического владельца и инициатора стройки и Газпрома, которому «ЯГК» должна около 1 млрд рублей. Именно долги «ЯГК» за газ и строительство «Тутаевской ПГУ» и привели госкомпанию к банкротству. Распутать сложный узел проблем можно лишь достроив и запустив станцию в работу, чтобы она начала приносить хоть какие-то деньги. Однако противоречия сторон столь сильны, что даже небольшую в масштабах проекта сумму в 34 млн рублей найти невозможно.

Ситуация осложняется еще и тем, что основная котельная, снабжающая Тутаев теплом и горячей водой, была продана муниципальными властями. Сейчас в судах идет процесс ее возврата в муниципальную собственность после проверки прокуратуры, которая выявила нарушения при приватизации объекта. При этом стороны стараются не выносить конфликт в публичную плоскость, предпочитая разбираться в судах и путем переговоров.