Тула, 6 июля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Крупное фармацевтическое производство может появиться в Тульской области — намерение о реализации проекта высказали представители индийской компании Hetero Labs Limited на встрече с руководством Тульской области 5 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Представители индийской фармкомпании вложатся в развитие Тульской области

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, генеральный директор Корпорации развития Тульской области Олег Липатов, президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол. Индийскую делегацию возглавил основатель и председатель совета директоров компании Hetero Labs Limited доктор Бэнди Парфасараджи Редди.

Визит стал одним из результатов Петербургского экономического форума, прошедшего месяц назад: тогда губернатор Алексей Дюмин представил инвестиционный потенциал региона премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Доктор Редди поблагодарил руководство Тульской области за теплый прием и рассказал о деятельности компании, которая входит в число крупнейших в мире фармпроизводителей. Сегодня на производствах в разных странах работают более 20 тысяч сотрудников.

В России Hetero Labs Limited планирует организовать выпуск жизненно важных лекарств, в частности, средств против СПИДа и онкологических заболеваний — именно Тульскую область представители индийской стороны рассматривают как площадку для размещения производства.

Вячеслав Федорищев заверил, что руководство области окажет индийским партнерам всестороннюю поддержку. Сопровождать реализацию проекта на всех этапах будет и Корпорация развития. Реализация инвестпроекта будет находиться на особом контроле губернатора Тульской области.

«Уверен, что реализация проекта компании «Хетеро Лабс» придаст новый импульс развитию фармацевтической отрасли как в регионе, так и во всей стране», — отметил Алексей Дюмин.