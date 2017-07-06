Москва, 6 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Члены террористических группировок намерены осуществить в Сирии постановочные провокации с использованием химических веществ. Об этом заявила на брифинге 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

George Hodan Противогаз

По ее словам, местом таких «химатак», вероятнее всего, будут выбраны недоступные для сирийских властей пункты. Цель акций с использованием отравляющих веществ — обоснование ударов США по позициям правительственных сил.

Захарова также сообщила о переброске из Ракки в провинцию Дейр Эз-Зор мастерских и оборудования для производства химических веществ. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перемещают эти объекты в районы, находящиеся под их контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Мария Захарова прокомментировала заявление Свободной сирийской армии о том, что в местности Восточная Гута сирийские правительственные силы якобы применили химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ отметила, что речь идет о «химическом шоу» в рамках набирающей обороты информационно-пропагандистской кампании против властей Сирии.

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