Ярославль, 6 июля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Ярославская власть готова к новым формам взаимодействия с общественностью. 5 июля в Ярославле прошел круглый стол «ЧТОНЕТАК» по инициативе Общественной палаты РФ, по итогам которого было принято решение о создании городского общественного совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

City-yaroslavl.ru Заседание круглого стола «ЧТОНЕТАК»

Мероприятие было организовано Общественной палатой Российской Федерации при содействии Института общественного проектирования и журнала «Русский репортер». Ведущим и модератором стола стал журналист, ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале, общественный деятель, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Основная тема обсуждения — проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды. Руководители города и региона, федеральные эксперты, специалисты из Москвы и других городов России, представители Общественной палаты Ярославской области, лидеры общественных организаций, градозащитники, гражданские активисты и журналисты поделились опытом взаимодействия общественности с органами власти при решении ключевых городских проблем. Речь шла о благоустройстве, сохранении исторического наследия, зоны ЮНЕСКО, строительстве и ремонте дорог, реконструкции зон отдыха, решении экологических проблем, мерах по поддержке некоммерческих общественных организаций, помощи молодым предпринимателям, возможности более широкого участия представителей экспертных сообществ в органах, принимающих решения об изменениях во внешнем облике Ярославля, в частности в Градостроительном совете. Гости и ярославцы обсудили не только острые вопросы и болевые точки, но и привели достаточно примеров удачно реализованных общественных инициатив, нашедших отклик у городских и региональных властей, в том числе найденное на совещании 4 июля компромиссное решение об отказе от смены чугунного ограждения на Первомайском бульваре на новое стальное.

«Мне показалось важным взаимодействие общественных лидеров и власти. Эффектность такого взаимодействия была видна в ситуации с заменой чугунных ограждений на стальные на Первомайском бульваре в Ярославле. Дискуссия о замене разгорелась вначале в Интернете, а потом перешла в стены мэрии, где и было принято решение не производить замену чугунных решеток на стальные. После этого было принято решение о создании городского общественного совета. Задачами новой структуры станет полное сопровождение городских инициатив, организация взаимодействия между властями города и профессиональным сообществом. В состав совета войдут представители общественности из самых разных сфер. Он будет дополнять механизм публичных слушаний. Они имеют не такую эффективность, как нам бы хотелось. Активность ярославцев не такая высокая, и на публичные слушания, за редким исключением, приходит не так много людей. Но отказываться от публичных слушаний мы не собираемся, потому что они закреплены в законах. Но общественный совет будет дополнять публичные слушания. При правительстве Ярославской области существуют общественные советы при многих департаментах, и мы создаем нечто похожее, но только не будем распыляться, создавая советы при всех департаментах и управлениях мэрии. Мы сделаем совет при мэрии. В него войдут лидеры общественного мнения, и это позволит администрации города иметь постоянный контакт с активными жителями Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин.

«Чиновники, активисты, журналисты, общественники должны находиться в постоянном диалоге. Встречи, поездки, обмен опытом, коммуникации приводят к пониманию общих целей. И только в этом случае может быть достигнут результат от совместной работы», — сказал на круглом столе секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Депутат муниципалитета Сергей Выржиковский, считает, что «круглый стол» Общественной палаты России — прекрасная площадка для обсуждения проблем города между лидерами общественного мнения и властями города.

«Здесь возможен откровенный разговор без подобострастного или критиканского отношения к позиции власти. Любая общественная организация, независимо от того, сколько в ней человек состоят — десять, двадцать, сто — должна быть услышана», — пояснил свою позицию депутат муниципалитета Ярославля Сергей Выржиковский.

На будущих встречах общественности и власти Сергей Выржиковский как председатель Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» собирается поднять вопрос включения малого и среднего бизнеса в городскую среду. Он считает, что предпринимателям надо больше пространства, где они могли бы работать.

«Парки, скверы, площади, улицы, стадионы. Законный бизнес должен иметь возможность работать везде, и тогда он будет развиваться, платить налоги в городской бюджет и с большим удовольствием сможет перечислять средства на благоустройство города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Выржиковский.