Москва, 6 июля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Законопроект члена Совфеда Елены Мизулиной о запрете беби-боксов комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента отклонить при рассмотрении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Скопина Ольга ИА Красная Весна Бэби-бокс.Матрица

Сенатор настаивала на штрафах за организацию «анонимного оставления новорожденных детей» до 5 млн рублей.

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Вместе с тем на рассмотрении Госдумы также находится законопроект, который предлагает предоставить субъектам РФ право самостоятельно определять с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории региона мест для анонимного оставления ребенка, а также их количество, местоположение и порядок их установки. При этом регион может не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления ребенка на его территории.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минздрава Вероника Скворцова поддерживала запрет беби-боксов — «негативы и риски перевешивают позитив».

Сейчас в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка использования мест для анонимного оставления ребенка, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.