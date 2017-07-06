Барнаул, 6 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Советском районе Алтайского кая начались дноуглубительные мероприятия в акватории реки Катунь. Как поясняет сегодня, 6 июля, минстройтранс края, работы проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края.

Минстройтранс Алтайского края Дноуглубительные мероприятия в акватории реки Катунь

«В прошлые годы внимание речным путям практически не уделялось, навигация сократилась до трех месяцев. С 2015 года ситуация изменилась в корне в лучшую сторону, теперь три месяца — это только гарантированный срок. В прошлом году в этот же период было перевезено 25 тысяч тонн грузов, в текущем году — уже 36 тысяч тонн, а на дальние направления — Камень-на-Оби и Шелаболиха дополнительно еще 10 тысяч тонн грузов», — подчеркнул генеральный директор ООО «Бийский речной порт» Виктор Франк.

Известно, что дноуглубительные работы осуществляются с применением земснарядов.

«На данном перекате Катуни у нас применяется черпаковый земснаряд, который может работать в тяжелых грунтах. Со дна реки поднимается грунт и складируется в шаланды. Работая в рамках соглашения нам удалось восстановить тот флот, который раньше не использовался», — пояснил начальник Барнаульского техучастка филиала Администрации Обского бассейна Александр Чуприн.

Минстройтранс Алтайского края Советский район Алтайского края. Дноуглубительные мероприятия в акватории реки Катунь

По его словам, сейчас штатная численность составляет почти 250 человек. Увеличилось и финансирование.

«На поддержание судоходной обстановки объем ежегодного финансирования увеличился с 28,5 млн. рублей в 2015 году до 64 млн. рублей в текущем. Количество перевезенных грузов также выросло в разы, с 496 тысяч тонн в 2015 году до 980 тысяч в 2017 году, что эквивалентно почти 36 тысячам рейсов тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам. Правительство края планирует продолжать работу в данном направлении», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства регионального минстройтранса Николай Даскин.

По мнению Виктора Франка, если партнёрство бизнеса и власти продолжится, Алтайский край сможет выйти на полугодовую навигацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край стал первым и пока единственным регионом Российской Федерации, где было заключено и реализуется соглашение между Правительством региона, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и краевыми предприятиями речной и добывающей отраслей. Документ о сотрудничестве государства и бизнеса для развития именно водной транспортной инфраструктуры был пописан в марте 2015 года.

Государственно-частное партнерство направлено на развитие общей транспортной инфраструктуры водных путей за счет навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов и проведения путевых работ. Целью соглашения является увеличение периода поддержания параметров судового хода, а также объемов отгрузки и перевозки инертных материалов водным транспортном.