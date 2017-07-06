Пекин, 6 июля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Власти КНР продолжают активно контролировать киберпространство, активные интернет-пользователи, критикующие действующую власть подвергаются преследованиям. Так правоохранительные органы Синьцзяна объявили в розыск более 200 граждан КНР казахского происхождения за распространение аудиозаписи с критикой в адрес Пекина, сообщает «Radio free Asia».

Казахстан

По неподтвержденным данным, этнические казахи, имеющие доступ к запрещенной властями аудиозаписи, а также члены их семей подвергаются преследованиям, в их адрес звучат угрозы. Об этом сообщил один из участников интернет-сообщества, где была размещена запись. Подтвердить данную информацию документально мужчина не смог из опасения за жизнь своих близких, проживающих на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Помимо жесткого контроля в интернете сотрудники правоохранительных органов КНР намерены ввести учет всех носителей информации. В связи с этим, с 26 июня по 1 августа всем жителям Синьцзяна было предписано временно сдать мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и прочие носители для регистрации.

Ранее стало известно, что власти страны препятствуют свободному передвижению этнических казахов. Речь идет о запрете на пересечение границы между КНР и Казахстаном. Таким образом, граждане КНР казахского происхождения были лишены возможности навещать своих родственников, проживающих на территории соседнего государства.

По неподтвержденной информации, правоохранительные органы КНР предписали 200 тыс. этнических казахов сдать документы в участки для временного хранения. Однако спустя несколько дней анонимный источник сообщил, что власти Синьцзяна опубликовали внутреннюю инструкцию, согласно которой паспорта казахов должны быть возвращены владельцам. Запрет на пересечение казахско-китайской границы при этом остается в силе.

В середине июня стало известно о задержании 10 этнических казахов правоохранительными органами КНР, причиной задержания стала «возможная связь указанных граждан с группой мусульманских уйгуров». О действиях сотрудников полиции сообщил местный житель, который также предпочел не раскрывать своего имени.

«Radio free Asia» сообщило о неоднократных нападках на мусульман, проживающих в Синьцзяне. Так, местным государственным служащим запрещено публично исповедовать любую религию. Известны случаи, когда чиновники были вынуждены есть во время Рамадана для того, чтобы подтвердить преданность идеям КПК.

15 июня «Radio free Asia» опубликовало материал о смерти имама казахского происхождения, который скончался в полицейском участке. Согласно официальной версии, мужчина по имени Ахмет покончил с собой в камере. Многие местные жители усомнились в достоверности данной информации, по мнению ряда правозащитников, сотрудники китайской полиции нарушают права граждан, избивая их во время допросов. Местные жители уверены, что имам Ахмет был убит полицейскими.

В настоящее время в Китае проживает более 1,5 млн этнических казахов, ранее власти КНР всячески поощряли решение граждан Казахстана переехать в Синьцзян, однако в свете последних событий все больше граждан КНР казахского происхождения предпочитают любым путем вернуться на историческую родину, чему активно препятствует Пекин.