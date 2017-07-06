Пермь, 6 июля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор по резонансному делу о похищении из-за долга пожилого сельчанина и жестокого избиения — когда в ход шли доски, куски шланга, от чего мужчина умер. Из трёх обвиняемых один признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассмотрено в особом порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года фигурант дела вместе с тремя соучастниками, требуя возврата долга в размере 1,6 миллиона рублей от 57-летнего жителя села Березовка, жестоко избили мужчину. Удары наносились руками с надетыми на них боксерскими перчатками в голову и по телу. Затем жертву затолкали в багажник автомобиля и вывезли в лес. Избиение продолжилось. В ход пошли не только боксерские перчатки, но и доски, а также шланг. Когда пожилой человек упал, потеряв сознание, его опять поместили в багажник и по телефону договорились встретиться с сыном должника.

Приехав на встречу, злоумышленники дали сыну потерпевшего понять, что его отец избитый находится в багажнике их автомобиля. Опасаясь дальнейшего насилия в отношении отца, молодой человек передал преступникам ключи и документы от автомобиля ВАЗ-2113 в счет возврата части долга, а также свой паспорт для последующего оформления на его имя займа в кредитном учреждении.

Забрав автомобиль и паспорт, злоумышленники вывезли избитого должника в гараж, где привязали его к металлической балке, заклеили рот скотчем и оставили в таком состоянии, закрыв снаружи двери на замок. Позже мужчину перевезли опять же в багажнике в село Култаево Пермского района и заперли в квартире, где сельчанин скончался от полученных травм. Тело мужчины завернули в ковер, вывезли в лесной массив вблизи деревни Большое Савино и закопали.

После того, как сын потерпевшего заявил о пропаже без вести его отца, один из участников избиений явился с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он указал место захоронения, вернул автомобиль и паспорт. Уголовное дело в отношении 21-летнего фигуранта было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке.

Суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении остальных соучастников рассматривается судом в обычном порядке.

Стоит отметить, что похищение людей из-за долгов происходит нечасто и вызывает большой резонанс. Так, в Муромской области должник был похищен зимой 2017 года, вывезен в лес и оставлен там раздетым. Когда преступники поняли, что долг им не вернут, мужчину убили. В Кривом Роге мужчину за долг вывезли в гаражный кооператив и закрыли в одном из гаражей. В Нижнем Новгороде пострадала супружеская пара. Женщину избили, мужчине угрожали расправой, но ему удалось сбежать.