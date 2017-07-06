Пекин, 6 июля, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Солнечная электростанция в форме панды построена около города Датун в китайской провинции Шаньси. Об этом сообщает портал Inhabitat.

Http://inhabitat.com/worlds-cutest-solar-farm-in-china-is-shaped-like-a-panda/ Электростанция в форме панды

Предприятие мощностью 50 мегаватт открыла компания Panda Green Energy при содействии Программы развития ООН. В планах компании увеличить установленную мощность до 100 мегаватт.

Панда хорошо различима с воздуха. Темные части ее фигуры состоят из монокристаллических силиконовых солнечных элементов, а серые и белые — из тонкопленочных солнечных пластин.

Кроме непосредственной выработки электричества, на станции хотят обучать китайскую молодежь. Будет открыт Центр молодежной активности, ориентированный на школьников, в котором специалисты будут подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии.

Согласно отчету компании Panda Green Energy, после того электростанция выйдет на запланированную мощность в 100 мегаватт, она в течение 25 лет сможет выработать 3,2 млрд киловатт-часов. Это поможет сэкономить более 1 млрд тонн угля и сократить выбросы углерода в атмосферу на 2,74 млн тонн.

Компания также планирует установить в Китае еще несколько таких электростанций в ближайшие пять лет. Кроме того, не исключается строительство таких сооружений за пределами Китая.