Набережные Челны, Татарстан, 6 июля, 2017, 09:18 — ИА Регнум.

Сегодня, 6 июля, в Набережных Челнах презентуют первую российскую криптовалюту, получившую название «Иткоин», и обеспеченную мясом племенных быков. Об этом, сославшись на создателя Дениса Рындина, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Ellen26 Быки

В материале издания указано, что компания «Инфинанс», которая разработала модель валюты, станет резидентом бизнес-инкубатора.

В бизнес-инкубаторе IT-парка Набережные Челны корреспонденту ИА REGNUM не смогли уточнить информации о презентации, сославшись, что такое мероприятие у них не заявлено.

Между тем в социальных сетях идёт активное обсуждение информации о новой криптовалюте. Пользователи предлагают не останавливаться на этом и запустить другие проекты, обеспеченные сельхозпродукцией. Находятся и скептики, которые задаются вопросом, где компания возьмёт столько быков, если ИТкоин начнёт пользоваться спросом.

Сам Рындин в комментариях разным татарским СМИ объясняет, что его криптовалюта привязана к стоимости мяса, а сама цепочка построена на технологии блокчейн. Чипирование крупного рогатого скота, по мнению автора проекта, позволит отслеживать его состояние. QR-код даст возможность уточнить всю «историю» мяса уже в магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что цифровизация экономики — одно из приоритетных направлений развития страны, которое снизит возможности для коррупции.

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А 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин заявил, что национальная безопасность России во многом зависит от успешности формирования цифровой экономики.

Президент подчеркнул, что цифровая экономика должна стать основой для развития бизнеса, а также — социальной сферы. Он привёл данные, согласно которым в России идет активное распространение интернета и беспроводных сетей.

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