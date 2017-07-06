Хабаровск, 6 июля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Читайте также: Без профсоюза и прокурора морякам зарплаты не видать?

Пресс-служба РПСМ Экипаж теплохода Сидими получил долг по заработной плате благодаря вмешательству профсоюза моряков

С 1 января 2017 года в Дальневосточную региональную организацию РПСМ обратились российские экипажи 11 судов. У моряков возникли проблемы с получением честно заработанных вдали от родных берегов денег. Помимо коллективных обращений, в профсоюз лично обратились 30 российских моряков.

Главные нарушители прав моряков в ДФО хорошо известны профсоюзу: это, например, компания «ВИП-Строй холдинг» из Южно-Сахалинска, принадлежащая предпринимателю, в отношении которого в настоящее время СК РФ на транспорте Сахалина возбуждено сразу 20 уголовных дел, не без участия РПСМ. На судах этой компании — «Порт Мей», «Ст.Винд», «Тесса» и «Маджести» хронически не выплачивается заработная плата, а судовладельцу до поры удавалось выходить сухим их воды.

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Еще одна дальневосточная судоходная компания, получившая мрачную известность — «МВ-Лайн», из Владивостока. Моряки её сухогруза «Анатолий Торчинов», который компания арендовала у ОАО «Сахалинское морское пароходство», оказались брошены в китайском порту Шидао без денег, воды, еды, лекарств и топлива. Выручать моряков из беды пришлось настоящему владельцу судна — Сахалинскому пароходству, за свой счёт. Часть моряков репатриирована на родину, опять же за счёт СахМП, остальные, подписав с пароходством временные контракты, остаются на борту, ожидая продажи судна.

На судне этой же компании — «Горнозаводске» — моряки вынуждены были объявить забастовку и только экстренное вмешательство РПСМ помогло людям получить зарплату за несколько месяцев. Сегодня горе-судовладелец жалуется в профсоюз на трудности, однако в РПСМ непреклонны:

«Моряки не должны страдать из-за сложностей судовладельца! К тому же, у этого судовладельца сложности возникают регулярно, с 2014 года он попадает в наше поле зрения. А людям, которые работают в море, нужно кормить семьи!», — сказал председатель Дальневосточной организации РПСМ Николай Суханов.

В черном списке профсоюза и другие дальневосточные компании: INDERTON (теплоходы «Samarga», «Iman», «Sidimi» под флагом Белиза) из Владивостока, компании NAKHODKA PORT BUNKER (теплоходы «Cristal Wind», «Cristal West») из Находки.

«Мы настоятельно рекомендуем морякам-дальневосточникам, прежде, чем трудоустроится на суда этих компаний, связаться с профсоюзом, и сто раз подумать, стоит ли уходить в море, не имея никаких гарантий на получение зарплаты», — добавил Николай Суханов.

За 6 месяцев 2017 года РПСМ в ДФО провёл проверки 30 судов на предмет соблюдения требований международного и российского морского и трудового законодательства. Из них 16 судов проверили в рамках «Недели борьбы с удобным флагом» в АТР.

«Порадовало то, что из 16 проверенных судов только на двух не имелось обязательных страховых свидетельств по обеспечению финансовых гарантий судовладельца перед моряками. Владельцам этих судов дано предупреждение о том, что, в следующем порту захода их теплоходы будут задержаны и не выйдут в море до оформления необходимых документов. Девяти судовладельцам мы направили нотисы о необходимости заключения коллективных договоров с РПСМ», — рассказал Николай Суханов.

С начала своей деятельности, 1994 года по 2016 год Российский профсоюз моряков помог морякам вернуть долги по заработной плате на сумму $18 608 873.

Впрочем, Дальневосточная организация РПСМ помогает не только российским морякам, попавшим в беду.

В марте 2017 года в профсоюз обратились моряки из Сирии. Греческий сухогруз пришвартовался в порту Находки. Моряки пожаловались в РПСМ. Профсоюз помог. Работу пришлось провести титаническую. Греческий судовладелец заявил, что из-за военных действий в стране счета моряков заблокированы и вины его нет. Но сотрудники Дальневосточной организации РПСМ подключили иностранных коллег и выяснили, что деньги экипажу не переводились. Моряки отказались выходить в море. Судовладельца предупредили, что в случае невыплаты долга за 6 месяцев судно будет арестовано. Деньги моряки получили немедленно.

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«Ратификация Россией Сводной Конвенции Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве стала безусловным прорывом в области защиты прав моряков, а принятие поправок, вступивших в силу с 18 января 2017 года обеспечила гарантированное выполнение обязательств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам», — подчеркнул Николай Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РПСМ безусловное первенство в ДФО по нарушению прав моряков годами держит Сахалинская область. С этим регионом связаны все громкие скандалы последних лет: крушение траулера «Дальний Восток», когда госинспектор за взятку в 500 долларов выпустил в дальнее плавание заведомо аварийное судно, хроническая невыплата заработной платы, с 2015 года, на судах южно-сахалинского «ВИП-Строй холдинг», забастовка в Амстердаме моряков теплохода «Николай Касаткин» сахалинского ООО «Парус и другие. РПСМ неоднократно предупреждал моряков: прежде, чем выйти в море, проконсультируйтесь в профсоюзе по поводу благонадежности судовладельца.