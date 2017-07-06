Новосибирск, 6 июля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Как сегодня, 6 июля, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, уволен начальник департамента лесного хозяйства региона Вячеслав Дубовицкий, который подписал сделку по аренде 258 тыс. га леса за 11,83 млн рублей арендной платы в год, вызвавшую ранее много вопросов и нареканий. Правда, указывается, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

И.Шишкин. Корабельная роща. 1898

«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 5 июля подписал распоряжение расторгнуть служебный контракт и освободить от замещаемой должности руководителя департамента лесного хозяйства и уволить с государственной гражданской службы Вячеслава Дубовицкого 6 июля 2017 года по собственной инициативе», — уточнили в областном правительстве.

Исполнять обязанности руководителя департамента лесного хозяйства региона с 7 июля будет заместитель руководителя департамента Евгений Рыжков.

Ранее из-за этого же договора аренды леса статуса вице-премьера лишился заместитель председателя правительства области Василий Пронькин, который по-прежнему возглавляет Минсельхоз региона.

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Кроме того, свою проверку назначила и региональная прокуратура.

«Прокуратурой области сейчас проводится проверка соблюдения исполнения федерального законодательства при заключении договора о предоставлении участка в аренду», — сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Стоит отметить, что о скандальной сделке стало известно благодаря депутатам Законодательного собрания. Вопрос на заседании правительства региона еще 26 июня озвучил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

«Скажите прямо — неужели вы договор на право аренды Тогучинского леса на 49 лет заключили?» — несколько раз задавал Шимкив вопрос теперь уже бывшему главе департамента лесного хозяйства региона Вячеславу Дубовицкому.

А на вопрос первого заместителя председателя областного парламента Андрея Панферова о том, почему сделка прошла мимо губернатора, Дубовицкий сказал, что это «большая недоработка». После столь прямых вопросов и резких высказываний, губернатор был вынужден сделать ряд заявлений и принять кадровые решения.

Что ранее говорил губернатор

Как ранее заявлял губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, он дал распоряжение о проведении служебной проверки по отношению к Дубовицкому.

«Каким образом? В рамках какой нормативно-правовой базы разрабатывался этот договор аренды? И потом будет принято решение. А самое главное, мы создали такую комплексную рабочую группу, которая должна вообще проанализировать состояние в лесной отрасли в целом, не только по этому договору. Насколько эффективно этот ресурс вовлечён в экономику, какими подходами можно развивать и дальше», — отмечал глава области.

Городецкий также подчеркивал, что не считает «эту сделку рядовой».

«Это масштабная сделка. Самая большая сделка. Мы в прошлом году пытались проанализировать и принять решение по Сузунскому массиву, там 210 тыс. га. Когда размышляли, каким образом инвестпроект запустить на конкурс. Наше мнение, что инвестпроект должен быть сопряжён с заготовкой, но и переработкой, глубокой перерработкой самыми современными технологиями. Ездили смотрели и алтайского инвестора, который хотел к нам прийти. Но стало ясно, что он будет заготавливать древесину и везти себе на комбинат. И мы отказались пока от этого проекта, но надо всё равно искать. Поэтому это не рядовой, это очень масштабный проект. И он не должен рассматриваться в компетенции только одного департамента», — сказал губернатор.

При этом Владимир Городецкий подчеркнул, что договоры аренды леса, которые были ранее заключены с лесхозами области расторгнуты не будут, но они будут включены в анализ эффективности мер.

«Внесём изменения в наш закон, что и эти вопросы, вопросы лесных ресурсов, должны проходить через инвестсовет. Система отлажена, не идеально, но, по крайней мере, есть попытка оценить эффективность того или иного инвестиционного проекта», — отметил глава региона, подчеркнув, что до настоящего времени арендные договора не проходили через инвестсовет.

Насколько масштабной была скандальная сделка

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте лесного хозяйства Новосибирской области, общий лесной фонд Новосибирской области составляет 6,5 млн га. В аренде в настоящее время находится 1,4 млн га. Скандальная сделка, напомним, предполагала сдать в 49-летнюю аренду 258 тыс. га леса за 11,83 млн рублей арендной платы в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделка по аренде 258 тыс. га леса из лесных угодий Новосибирской области обернулась грандиозным скандалом. Много вопросов и нареканий поступило со стороны областного парламента. Указывалось на нарушения в проведении конкурса на 49-летнюю аренду, право на которую 16 июня получил «Тогучинский лесопромышленный комбинат», являвшийся единственным участником конкурса. При всем этом лесные угодья планировали передать частнику в долгосрочную аренду без визы главы региона. А договор аренды подписал начальник департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий.

В итоге Василий Пронькин лишился должности заместителя председателя правительства, но остался на посту министра сельского хозяйства региона.

Была создана рабочая группа по служебной проверке. Городецкий утверждал, что лично обратился в правоохранительные органы и попросил дать профессиональное заключение по поводу коррупционности.

Вопрос оказался настолько резонансным, что некоторые из депутатов Законодательного собрания области и вовсе предложили самому губернатору сложить полномочия «если сильно устали и не контролируете?». Городецкий на заявление об его отставке «никак не отреагировал».