Москва, 6 июля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в порядок прохождения альтернативной гражданской службы. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

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Так, поправки предусматривают предоставление гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу и использующим отпуск по уходу за ребенком, свободного от работы времени «для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Также в документе определены случаи, когда работодатель обязан сообщать следственным органам об уклонении гражданина от прохождения альтернативной службы. В их числе — неявка гражданина к месту прохождения гражданской службы в оговоренные сроки, отказ от заключения срочного трудового договора или от исполнения перечисленных в нем обязанностей.

В случае, если гражданин самовольно покинул населенный пункт, где проходит альтернативная служба, работодатель также обязан сообщить в следственные органы. Поправки преследуют цель повышения контроля за прохождением службы и привлечения к ответственности за уклонение от нее.

Напомним, что закон об альтернативной гражданской службе, предусматривающий замену военной службе, вступил в силу в 2004 году. Правом на прохождение альтернативной службы сроком от 18 до 21 месяца обладают призывники, считающие военную службу противоречащей своим убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, такой вид службы могут выбрать представители коренных малочисленных народов.