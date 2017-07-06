Тбилиси, 6 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили требует остановки процесса конституционной реформы для его легитимации. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом на заседании координационного совета оппозиционных партий заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе. Заседание с участием представителей неправительственных, международных организаций и дипломатов было посвящено обсуждению проводимой властями реформы Конституции.

Michał Józefaciuk Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

«Президент еще раз обращается к правящей силе и заявляет, что для легитимации процесса конституционной реформы необходимо сделать шаги к созданию пространства диалога, консенсуса и согласия», — пояснила Пикрия Чихрадзе.

По ее словам, несмотря на форсированное принятие конституционного законопроекта в двух чтениях приостановка процесса его рассмотрения в парламенте создаст пространство для диалога.

«После международных оценок никто не спорит о том, что сегодня мы получили лишенный консенсуса документ низкой легитимации. Поэтому нужно остановить то, что было до сих пор, и начать новый формат диалога, который адекватно ответит на требования грузинского общества и мирового сообщества», — заявила Чихрадзе.

Напомним, что парламент Грузии на внеочередных пленарных заседаниях в конце июня в первом и втором чтении утвердил спорный проект изменений в Конституцию, который отличался от документа, вынесенного на всенародное обсуждение и представленного Венецианской комиссии. В измененном законопроекте переход со смешанной системы выборов парламента на пропорциональную систему был перенесен с 2020 на 2024 год. Это решение вызвало протест оппозиции, которую не устраивал и первоначальный вариант конституционного законопроекта. Ряд оппозиционных партий создал координационный совет, чтобы воспрепятствовать властям в поспешном принятии изменений в Конституцию.