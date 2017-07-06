Москва, 6 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Большинство граждан Российской Федерации стали больше тратить финансовых средств на текущие нужды, при этом перестав заботиться о накоплениях. Об этом, как передают «Известия», говорится в обзоре Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Разбитая копилка

«Если два года назад граждане предпочитали откладывать деньги, опасаясь очередного ухудшения ситуации, то сейчас расходуют все на текущие нужды», — говорится в сообщении.

По мнению ряда экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса. Многие граждане решились на крупные покупки, которые раньше откладывали по разным причинам.

Опрос НАФИ показал, что еще в 2015 году 47% граждан страны старались сначала отложить определенную сумму денег, а затем расходовать остаток. В 2017 г. 46% граждан РФ сразу тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают.

«Сейчас сбережения есть у трети россиян (32%), последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27−32%», — рассказали в НАФИ.